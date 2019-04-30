الرئيس السيسي يعتمد موازنة وزارة العدل

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الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقاري" عن السنة المالية "2017 - 2018". ونشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 "ي" مكرر، تفاصيل الموازنة التي اعتمدت بالقرار رقم 19 لسنة 2019. من ناحية أخرى كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من العمال والقيادات العمالية المتميزة، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية.
ويحضر الاحتفال: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة
ويحضر الاحتفال: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوزراء، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.
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وأصدر الرئيس، أول من أمس الأحد، قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى السيد محمد راشد، محمد سالم مراد قنديل، فهيمة محمد علي سليمان، جمال عبد الناصر عقبي، جمال السيد هاشم كيلاني، حمدي مصيلحي أبو المعاطي محمد، سيد يوسف طه عبد الرحيم، السعيد عطية محمد النقيب. (التفاصيل)
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