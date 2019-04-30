انت الان تتابع السيسي يكرم عددا من العمال في احتفالية بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من العمال والقيادات العمالية المتميزة، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. ويشهد الرئيس الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية. ويحضر الاحتفال: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما يحضر الاحتفال: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوزراء، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.اقرأ أيضا| السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال (بث مباشر)وأصدر الرئيس، أول من أمس الأحد، قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى

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