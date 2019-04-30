انت الان تتابع السيسي يكرم عددا من العمال في احتفالية بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من العمال والقيادات العمالية المتميزة، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. ويشهد الرئيس الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية. ويحضر الاحتفال: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
كما يحضر الاحتفال: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوزراء، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.اقرأ أيضا| السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال (بث مباشر)وأصدر الرئيس، أول من أمس الأحد، قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى
كما يحضر الاحتفال: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوزراء، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.
اقرأ أيضا| السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال (بث مباشر)
وأصدر الرئيس، أول من أمس الأحد، قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى السيد محمد راشد، محمد سالم مراد قنديل، فهيمة محمد علي سليمان، جمال عبد الناصر عقبي، جمال السيد هاشم كيلاني، حمدي مصيلحي أبو المعاطي محمد، سيد يوسف طه عبد الرحيم، السعيد عطية محمد النقيب. كما تقرر منح نفس الوسام للراحلين: حسام عماد الدين محمود، وعبد المنعم محمد الغزالي. ومنح السيسي نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم حسين عبد الرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوي العاملة سابقا. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يكرم عددا من العمال في احتفالية بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.