شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوافق على فتح 5 هناجر لإستقبال محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الثلاثاء، على فتح 5 هناجر، لإستقبال محصول القمح، وذلك بـ3 مراكز وهي مغاغة، سمالوط وملوي، بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين، لتوريد المحصول وتيسيراً عليهم من خلال فتح منافذ اضافية.

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من جانبه قال دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين،: إن عدد الصوامع بالمحافظة يبلغ 7 صوامع مطورة، لديها قدرة تخزينية عالية، ومنها صوامع بنى مزار، ومطاحن مصر، ومصر الوسطى والمتحدة.

وأضاف: أن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح، بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ10780 طن و700 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد، وحتى اليوم 30 ابريل الجاري.

وأوضح أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الإستلام، دون إجازات من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءاً برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.