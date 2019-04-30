شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 30 رحلة للبالون الطائر بالأقصر تقل على متنها 630 سائحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت من مطار منطقة القرنة بالبر الغربي، بمحافظة الأقصر، 30 رحلة للبالون الطائر، تقل على متنها 630 سائحًا، من مختلف الجنسيات العالمية.

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وقال مدير إحدى شركات البالون بالأقصر، هاني السيد، «إن 10 شركات أطلقت 30 رحلة اليوم الثلاثاء في سماء الأقصر بصورة طبيعية تماماً، حيث حملت على متنها 630 سائحاً، من مختلف الجنسيات العالمية، من بينها الأمريكية، والهندية، والصينية، والأسبانية، والفرنسية».

وأضاف أن:«السياح تحرص على ركوب رحلات البالون للإستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية، والسياحية، والطبيعية التي تمتزج فيها الألوان، ما بين النيل، والحقول، ورمال الصحراء، والمعابد الفرعونية غرب وشرق الأقصر، تزامناً مع لحظات الشروق وظهور أشعة الشمس، مشيراً إلى أن الرحلات خرجت- بصورة طبيعية- للإستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية من مطار منطقة البر الغربي بالقرنة».

وأكد أن نسبة إقلاع البالون في هذا الموسم عالية، وهذه النسب تبين أن السياحة في الأقصر عادت؛ مما له أثر إيجابي على جميع المرافق السياحية بالمحافظة.