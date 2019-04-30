شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق للكافتيريات والمقاهي الغير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق الصادرة للكافيتريات، والمقاهي غير المرخصة، والمخالفة لإشتراطات الترخيص، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لما تسببه من ضوضاء وإزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى إحتلال الرصيف وتعطيل حركة الشارع.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ، وبحضوركلاً من اللواء الدكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وشدد المحافظ، على ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة، لدى المراكز، والمدن، والأحياء، لتعظيم الإيرادات، والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

كما وجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، بالنزول للشارع، والإلتحام بالمواطنين، والتعرف على مشاكلهم على الطبيعة، وتوفير الحلول اللازمة لها، والتصدي لمحاولات البناء المخالف، والتعدي على الأرض الزراعية، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات التنموية والخدمية، لدفع عجلة العمل وإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق الإستفادة للمواطنين.