شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 296 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن مديرية الزراعة أزالت 296 حالة تعد على الأرض الزراعية، بمساحة 16 فدان، و7 قراريط، و19 سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها المديرية، بمختلف مراكز المنيان على مدار شهر إبريل، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقد أوضح الدكتور أبوالخير مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بمركز العدوة، على مساحة قيراط و22 سهم، وعدد 6 حالات بمركز مغاغة، على مساحة 5 قراريط و14 سهم، وعدد 169 حالة بمركز بنى مزار، بمساحة 5 أفدنة وقيراطين و23 سهم، وعدد 23 حالة بمركز سمالوط بمساحة 20 قيراط و6 أسهم، و12 حالة بمركز المنيا بمساحة 7 قراريط، وعدد 11 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة 7 قراريط و19 سهم، وعدد 23 حالة بمركز ملوى بمساحة 7 أفدنة و16 قيراط و15 سهم، و34 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدان و5 قراريط و16 سهم، بالإضافة إلى عدد 14 حالة إصلاح زراعي بمساحة 12 قيراط.

وأضاف أن هذه الحملات مستمرة، وبشكل دوري تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بالتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، للحفاظ عليها، إعلاء ً للصالح العام وصونا ً لحق الدولة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات، وعرض تقارير دورية، عن حملات الإزالة داخل المحافظة.