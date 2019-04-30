شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمكافحة «صرصور الليل» بالغردقة وسفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن فريق من إدارة مكافحة ناقلات اﻷمراض المتوطنة بمديرية الصحة في البحر الأحمر حملات مكثفة لمكافحة حشرة صرصور الليل داخل الكتل السكنية باستخدام مبيدات الصحة العامة المسجلة والموصي بها من منظمة الصحة العالمية عن طريق تشغيل أجهزة الضباب والرزاز وتشغيل مواتير رش اﻷرضي والرشاشات الظهرية.

وتعددت شكاوى المواطنين بمدينتي الغردقة وسفاجا من انتشار حشرة صرصور الليل، فيما تم التنسيق مع مديرتي الصحة والزراعة لمكافحة تلك الحشرة.

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وقال مسؤولو الصحة إنه «لا خوف من هذه الحشرة، فتلك الحشرة لا تنقل اﻷمراض». وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قيام مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأراضي، بعمل مكافحة متكاملة بمدن البحر الأحمر «سفاجا- القصير- الغردقة» ورش الرزاز والضباب لمكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة بمدينة القصير الشارع الرئيسي وشارع مجلس المدينة وبمدينة سفاجا المسجد الكبير بسفاجا البلد ومنطقة الأشغال وسفاجا البلد وبمدينة الغردقة شارع المديرية والمستشفى والشواطئ العامة وشارع السلام وخلف السوق وشارع الحجاز وحفر الباطن والذهبية ومنطقة زرزارة وشارع الكهف وحي العرب وستتوالى الحملات تباعا حفاظا على الصحة العامة.

مكافحة حشرة الصرصور بالغردقة

مكافحة حشرة الصرصور بالغردقة

وشدد «مرعي» على رش الضباب في جميع الحدائق والمتنزهات ورش الرزاز والضباب لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة بمنطقة الفيروز وشمال الأحياء والأمل والدهار، مؤكدا توالي الحملات تباعا حفاظا على الصحة العامة وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأعلن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والطبية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى، حيث جرى إلغاء إجازات وراحات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وفرق الانتشار السريع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ، مؤكدا توافر جميع الطعوم والأمصال وتوفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى في كافة التخصصات الطبية الحرجة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكولات الموقعة مع الجامعات مصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ونشر سيارات الإسعاف بمختلف التمركزات والمحاور على مستوى المحافظة.