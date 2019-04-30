شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشكر المصريين على مشاركتهم في الاستفتاء: «جبرتم خاطري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمصريين على مشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيدالعمال بالإسكندرية، الثلاثاء: «هقول للمصريين كلمة معبرة.. إنتوا جبرتم خاطري وخاطر مصر، لما شهدناه من ملحمة مصرية بالأيام الماضية».

وتابع: «كل ما تحقق من نجاح في ظل الإصلاحات الاقتصادية كان بفضل الشعب المصري».