شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشكر المصريين على مشاركتهم في الاستفتاء: «جبرتم خاطري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمصريين على مشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيدالعمال بالإسكندرية، الثلاثاء: «هقول للمصريين كلمة معبرة.. إنتوا جبرتم خاطري وخاطر مصر، لما شهدناه من ملحمة مصرية بالأيام الماضية».
وتابع: «كل ما تحقق من نجاح في ظل الإصلاحات الاقتصادية كان بفضل الشعب المصري».
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