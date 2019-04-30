شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «نتحرى الصدق مع عمال مصر دائمًا.. والمرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تتحرى دائما الصدق مع عمال مصر، في ظل جهود الإصلاح التي تنفذها ونسعى دائماً للمصارحة.
وأضاف الرئيس: تابع أثناء كلمته في احتفالية عيد العمال بالإسكندرية: «نحن دولة نحترم نفسنا وأهلنا مفيش إنسان هيضيع، المرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة نتمنى أن يستوعبها عمال مصر بشكل سريع ولن يضيع أحد».
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: «نتحرى الصدق مع عمال مصر دائمًا.. والمرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.