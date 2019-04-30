شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «نتحرى الصدق مع عمال مصر دائمًا.. والمرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تتحرى دائما الصدق مع عمال مصر، في ظل جهود الإصلاح التي تنفذها ونسعى دائماً للمصارحة.

وأضاف الرئيس: تابع أثناء كلمته في احتفالية عيد العمال بالإسكندرية: «نحن دولة نحترم نفسنا وأهلنا مفيش إنسان هيضيع، المرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة نتمنى أن يستوعبها عمال مصر بشكل سريع ولن يضيع أحد».