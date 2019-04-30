شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «تحملنا إجراءات قاسية وما تحقق خطوة من ألف خطوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية كان بجهود وأيادي عمال مصر بإتقانهم ومثابرتهم.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بالإسكندرية: «تحملنا إجراءات قاسية ولكن كان هناك تحمل من جانب الشعب لوعيه بأهميتها لتحقيق التنمية».

وعن استفتاء التعديلات الدستورية، قال: «الدنيا كلها بتتكلم، سواء الرضا أو عدم الرضا مفيش حاجة عليها إجماع، كل واحد يقول رأيه، سواء بنعم أو لا»، وتابع: «ليس هناك أحد مخلد غير هذا الوطن، وأسعد دائما بآراء وإرادة المصريين، وما تحقق خطوة من ألف خطوة ولابد من استمرار العمل بمزيد من الجهد والمثابرة».