شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في عيدالعمال: «أنا ليا مين غير شعب مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لكل عمال مصر، أثناء الاحتفال بعيد العمال بالإسكندرية، قبل بدء الكلمة، وجه الحضور كلمات شكر للسيسي والهتاف بتحيا مصر، ليرد السيسي: «أنا ليا مين غير شعب مصر».

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وتابع: «هذا اليوم يحمل الكثير من العرفان والتقدير لعمال مصر، في ظل ما تم تنفيذه، العمل قيمة عظيمة والدول نهضت بشعوبها ولابد من الاحتفاء بكل عامل».

وأضاف: «مصر اتعملت بشعبها، ولكن لعمل حضارة وتقدم حقيقي علينا جميعا العمل بجد وإتقان، إن مسؤولية العمل والمثابرة هما ما سيحققان لمصر ما نتمناه».

وأكمل: «مين بيقول ثمار الإصلاح، إحنا لسة معملناش حاجة، لسة بدري، أوعو تفتكروا أن قرار الحد الأدني ده حاجة لسة بدري».