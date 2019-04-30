شكرا لقرائتكم خبر عن رفع «50» طن قمامة من الحدائق والشوارع.. عقب شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات مجلس مدينة القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رحاب المزين، شن حملة نظافة مكبرة بجميع الحدائق والمتنزهات والممرات المؤدية إليها، والتي تبلغ مساحتها 500 فدان، وأماكن تجمعات الأهالي، عقب انتهاء احتفالات شم النسيم، وقد أسفرت عن رفع 50 طنا من المخلفات جري نقلها للمدفن الصحي في أبو زعبل.

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وأكدت الغرفة، في بيان لها: «بأن حملة النظافة مارست عملها طوال يوم شم النسيم، واليوم، للحفاظ دائماً على شكل القناطر الخيرية وجمال حدائقها».

وقد أشارت رحاب المزين، رئيس مدينة القناطر: «إلى أن الحدائق استقبلت مئات الآلاف من المحتفلين بأعياد الربيع بالحدائق، والمسطحات الخضراء».

وقال مختار شداد، نائب رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن رفع 50 طن قمامة من جميع الحدائق، وتم نقلها إلى المقلب العمومي بأبوزعبل، مضيفاً أن الحملة مستمرة لتوافد بعض الزائرين على الحدائق للاستمتاع بالربيع.