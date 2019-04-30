شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل للمصريين: «أنتم صبرتم.. وإن شاء الله تجنوا ثمار ذلك قريبًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير منظومة السكة الحديد يحتاج الكثير من العمل، قائلا: «الفترات السابقة كانت تعتمد على محاولة تعمير القطارات الموجودة، لكن ذلك لم يجد، لذلك بدأنا في التعاقدات الجديدة».

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وأضاف: «الوزير» في تصريحات على هامش توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة مع شركة «تالجو» الإسبانية العالمية بالإسكندرية، بتكلفة 157 يورو، الثلاثاء، أنه تم التعاقد بشكل مبدئي مع التحالف الروسي المجري لتوريد 1300 عربة، مشيرًا إلى أن التعاقد النهائي سيتم عقب شهر رمضان، إلى جانب استلام الجرارات الأمريكية خلال الشهرين المقبلين، بما يساهم في توفير خدمة أفضل للركاب.

وحول التزام الركاب بتعليمات وزارة النقل الجديدة خلال استقلال القطارات، قال الوزير: «المصريون أذكياء جدا وفاهمين إن ذلك لمصلحتهم، والجمهور انضبط في دفع التذاكر، وهناك تجاوب كبير ومردود إيجابي من كل العاملين في قطاع النقل».

ووجه وزير النقل رسالة للمواطنين، قائلا: «أقول للمصريين مبروك عليكم الصفقات والعقود الجديدة، التي تدعم أسطول السكة الحديد، وسنعلن قريبًا عن خطط دعم مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع»، متابعًا: «أنتم صبرتم.. وإن شاء الله تجنوا ثمار تعبكم وصبركم قريبًا في مرافق جيدة».