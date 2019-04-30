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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في مخزن خردة بمنطقة الكهف بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اندلع حريق ضخم في مخزن للخردة والأخشاب، بمنطقة الكهف بالغردقة، فيما غطت سحب الدخان الكثيفة سماء المنطقة، وانتقلت سيارات الإسعاف، والإطفاء لموقع الحريق، حيث تم إخماد الحريق، بعد إلتهام النيران لمحتويات المخزن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
واكد جمال الهواري، المحامي، أن المخزن يقع داخل الكتلة السكنية، وأن الحريق أصاب الأهالي بالهلع والخوف، مطالباً اتخاذ الإجراء القانوني ضد اصحاب مخازن الخردة، والتي تنتشر بهذة المنطقة، واصبحت تهدد حياه المواطنبن، لأنها تقع وسط كتلة سكنية.
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