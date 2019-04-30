شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان: عمال مصر تحملوا العديد من التحديات من أجل الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن عمال مصر هم أصحاب الهمم العالية ويبذلون كل نفيس من أجل نهضة مصر.

وتابع في كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أمام الجميع مهام عسيرة وكل عمال مصر ومن خلفهم الشعب المصري تحملوا العديد من التحديات من أجل الوطن ورفعته».

ورصد سعفان عددا من الخطوات التي قدمتها الوزارة فيما يخص العمال ومنها:

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-تم عقد 8 ملتقيات توظيف وفرت 85 ألف فرصة عمل في الداخل منذ بداية 2019.

-تم إطلاق عام التدريب بهدف تأجيل الشباب لسوق العمل وتغيير الفكر التدريبي النمطي.

-تم وضع استراتيجية في مختلف قطاعات الوزارة للتحول من التعامل الورقي إلى الرقمي.

- كما يتم السعي لتغيير فكرة العمالة غير المنتظمة بهدف توعيتهم للمشاركة في التنمية.