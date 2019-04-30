شكرا لقرائتكم خبر عن «شوكولاتة» لكسر رهبة الامتحانات في مدارس الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عدد من مدارس الوادي الجديد طلابها داخل لجان الامتحانات بالبسكويت والشوكولاتة، وذلك خلال أول يوم لانطلاق امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية بالمحافظة.

وقالت سهى خير، مديرة مدرسة البساتين الإعدادية بالخارجة، إن المبادرة تأتى تحت عنوان: «لازم نسعدهم»، وذلك لتهيئة الطلاب نفسيًا وإزالة مخاوف ورهبة الدخول للامتحانات، لافتة إلى أن المدرسة هي بيت لجميع الطلاب قبل أن تكون صرحًا تعليميًا.

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وأضافت أن المدرسة تسعى إلى نشر ثقافة الحب والترابط المجتمعى بين الطلاب والمعلمين من خلال عدة مبادرات بسيطة يكون لها مردود إيجابي كبير. كما قامت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة بتوزيع الشوكولاتة على طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء أدائهم الامتحانات، وأكد عادل خواص، مدير المدرسة، أن الطلاب يحظون بجميع أنواع الرعاية والخدمات داخل المدرسة.

شيكولاتة" لكسر "رهبة الامتحانات في مدارس الوادي الجديد

شيكولاتة" لكسر "رهبة الامتحانات في مدارس الوادي الجديد

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد قد بدأت، اليوم الثلاثاء، امتحانات النقل، حيث يؤدى 31 ألف طالب الامتحانات بجميع الصفوف المختلفة.

وأكد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، ووفرت جميع سبل الراحة للطلاب.

شيكولاتة" لكسر "رهبة الامتحانات في مدارس الوادي الجديد

شيكولاتة" لكسر "رهبة الامتحانات في مدارس الوادي الجديد

وأشار إلى أن هناك تعليمات بأن يكون التصحيح فقط لمعلمى المادة لا غير، مع مراعاة العدالة والشفافية والحياد في تقدير الدرجات بجميع المدارس، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وعدم اصطحاب الطلاب الكتب أو الموبايلات وتوفير جميع سبل الراحة لضمان مرور الامتحانات في جو من الهدوء ودون شكاوى.

شيكولاتة" لكسر "رهبة الامتحانات في مدارس الوادي الجديد