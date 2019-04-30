شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 10 ملايين و683 ألف طالب بمبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 10 ملايين و683 ألفا و511 طالباً وطالبة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الابتدائية.

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وقالت «زايد» إنه تم فحص 2 مليون و54 ألفا و472 طالباً وطالبة منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، في خمس محافظات هي: الشرقية والدقهلية والمنيا والغربية والوادي الجديد.

وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و451 ألفا و174 طالباً وطالبة في المرحلة الثانية من المبادرة والتي ضمت 11 محافظة هي: «القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء»، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و177 ألفا و865 طالباً وطالبة في 11 محافظة هي: (الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء).

وأكدت أن أعمال الفحص في المبادرة استمرت على 3 مراحل، منذ يوم 16 فبراير الماضي وحتى 30 إبريل 2019، لافتة إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين تم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها «المبادرة الرئاسية» يتلقون العلاج اللازم بـ225 «عيادة تأمين صحي» بالمجان.