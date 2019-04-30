أخبار مصر | إنفوجرافيك.. تعرف على جهود الدولة المصرية لتقنين أوضاع الكنائس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. تعرف على جهود الدولة المصرية لتقنين أوضاع الكنائس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامناً مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد, نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافين سلط من خلالهما الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف تقنين أوضاع الكنائس بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين وتأكيداً على التعايش المشترك لكافة المواطنين والتزاماً في الوقت نفسه بما نص عليه الدستور المصري, وهو ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018‏ " أخرجنا قانون بناء الكنائس في مصر، وأصبحت الدولة لأول مرة معنية ببناء الكنائس لمواطنيها لأنهم لديهم الحق في ‏العبادة كما يعبد الجميع‏".

وجاء في الإنفوجراف, أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، وذلك للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون، بعد التأكد من توافر عدة شروط أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

وأوضح إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏قد أسفرت حتى الآن, عن توفيق أوضاع 512 كنيسة, فضلاً عن توفيق أوضاع 352 مبنى, بالإضافة إلى 30 كنيسة ومبني تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم توفيق أوضاعه حتى الآن 894‏ كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية.

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واستعرض الانفوجراف, ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية, وجاء توزيعها على النحو التالي: محافظة المنيا (127) كنيسة ومبنى, ومحافظة الجيزة (109) كنيسة ومبنى, ومحافظة القليوبية (81) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسكندرية (77) كنيسة ومبنى, ومحافظة سوهاج (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحيرة (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة الشرقية (61) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسيوط (54) كنيسة ومبنى, ومحافظة القاهرة (39) كنيسة ومبنى, ومحافظة الغربية (29) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسوان (26) كنيسة ومبنى, ومحافظة الدقهلية (26) كنيسة ومبنى, ومحافظة الأقصر (22) كنيسة ومبنى, ومحافظة بني سويف (18) كنيسة ومبنى, ومحافظة قنا (12) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحر الأحمر (11) كنيسة ومبنى, ومحافظة السويس (10) كنيسة ومبنى, ومحافظة المنوفية (8) كنيسة ومبنى, ومحافظة مطروح (7) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسماعيلية (6) كنيسة ومبنى, ومحافظة كفر الشيخ (5) كنيسة ومبنى, ومحافظة الفيوم (2) كنيسة ومبنى, وأخيراً محافظة الوادي الجديد (2) كنيسة ومبنى.

أما فيما يتعلق بموقف بناء وترميم الكنائس المصرية خلال الفترة من 2014حتى 2019, وتأكيداً لما صرح به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه لكاتدرائية ميلاد ‏المسيح بالعاصمة الإدارية "نبني ١٤ مدينة جديدة تضم مساجد وكنائس", فقد كشف الإنفوجراف, عن الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع والتي شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة, وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر, فضلاً عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط), وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" في المنيا تمت الموافقة على أعمال ‏الإحلال والتجديد لها ما بين مباني للخدمات وسكن للرعاة خلال الفترة (سبتمبر 2016 - ديسمبر 2018).‏

وبشأن قرارات تخصيص الأراضي لبناء الكنائس بالمدن الجديدة, فقد أوضح الإنفوجراف, أنه في عام 2014 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 7 كنائس في 5 مدن هم (العبور- الفيوم الجديدة- طيبة الجديدة - سوهاج الجديدة- القاهرة الجديدة), وفي عام 2015 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 5 كنائس في 5 مدن هم (طيبة الجديدة- العاشر من رمضان- الشروق- العبور- 6 أكتوبر), وفي عام 2016 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 9 كنائس في 8 مدن هم ‏(الصالحية الجديدة- 6 أكتوبر- الفيوم الجديدة- أسوان الجديدة- أسيوط الجديدة-‏15 مايو- المنيا الجديدة- بدر), وفي عام 2018 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 10 كنائس في 6 مدن هم‏ (سوهاج الجديدة- قنا الجديدة – السادات - العاشر من رمضان - ناصر - العاصمة ‏الإدارية الجديدة), وفي عام 2019 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 4 كنائس في 3 مدن هم (المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر – بني سويف الجديدة).‏

وأخيراً, فيما يتعلق بجهود الدولة في ترميم وتأهيل الكنائس الأثرية, فقد تم ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة بتكلفة ‏‏101 مليون جنيه, فضلاً عن ترميم دير الأنبا بضابا بنجع حمادي بتكلفة 4 ملايين جنيه, وترميم دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة على ‏نفقة الكنيسة بنسبة إنجاز ‏‏100%, هذا بالإضافة إلى أنه جاري ترميم 19 كنيسة ودير أثري على مستوي الجمهورية, إلى جانب تأهيل وتطوير كنائس مصر القديمة وفم الخليج, وبالنسبة لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة فقد تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو, وجاري إصدار كتاب عن مزارات العائلة المقدسة في مصر.‏