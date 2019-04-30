السبت.. إعلان كشف أثري جديد بمنطقة الأهرامات

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وزير الآثار خالد العناني
يعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يوم السبت المقبل، تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك وسط تغطية إعلامية واسعة. وأشارت وزارة الآثار، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه عقب الإعلان عن الكشف سيتم القيام بجولة لمركز الزوار والمبنى الإداري الجديد بالمنطقة والسماح لوسائل الإعلام المختلفة بتصويره. وكان آخر كشف أثري فى منطقة الأهرامات تم الإعلان عنه في أوائل عام 2018، هو مقبرة، تعود لإمرأة ذات شأن رفيع تدعى (حتبت)، يعود تاريخها إلى عهد الأسرة الخامسة في مصر القديمة.
ونجحت بعثة الآثار المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، في العثور عليها بالجبانة الغربية بمنطقة الأهرامات.وفي أول أبريل الجاري، صرح وزيري، بأن البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار عثرت على تابوت من الحجر الجيري على الهيئة الآدمية، وذلك في أثناء أعمال الحفر الأثري في
ونجحت بعثة الآثار المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، في العثور عليها بالجبانة الغربية بمنطقة الأهرامات.
وفي أول أبريل الجاري، صرح وزيري، بأن البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار عثرت على تابوت من الحجر الجيري على الهيئة الآدمية، وذلك في أثناء أعمال الحفر الأثري في الجزء الشمالي الغربي من موقع الحفائر بمنطقة آثار محاجر قويسنا بمحافظة المنوفية، والتابوت المكتشف، يبلغ طوله حوالي 2 متر وعرضه حوالي 60 سم، وعثر بداخله على مومياوتين في حالة سيئة من الحفظ، عليها رقائق ذهبية، وتم نقل التابوت بالمومياء إلى المخزن المتحفي بكفر الشيخ، ليتسنى لفريق الترميم بدء أعماله بمعمل الترميم الملحق بالمخزن. (التفاصيل)
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