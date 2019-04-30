نائب: «حياتك تستاهل تتعاش» خطوة مهمة ضد الانتحار

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انتحار - صورة أرشيفية
أكد ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطورة انتشار ظاهرة الانتحار بين المصريين خاصة الشباب، مشيرا إلى تعدد الطرق التي ينتحر بها المواطنون ما بين أسفل عجلات المترو أو الشنق أو استخدام حبوب حفظ الغلال، وهو ما يجب التصدي له ومواجهته، مشيدا بحرص وزارة الصحة على مواجهة الظاهرة بإطلاق حملة "حياتك تستاهل تتعاش"، للتوعية للحد من حالات الانتحار بمترو الأنفاق، من خلال المكالمات الهاتفية والخط الساخن الخاص بالحملة، وتكثيف قاعدة الحملة بالتعاون مع المترو بعد زيادة حالات الانتحار على قضبانه، والتركيز على المحطات المزدحمة.
وشدد دسوقي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، على أهمية الخطوة التي اتخذتها الوزارة بافتتاح عيادة نفسية بمستشفى العباسية لمواجهة الانتحار والاكتئاب الشديد، مطالبا بإنشاء المزيد من هذه العيادات بالمحافظات المختلفة.كانت وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق حملة بعنوان "حياتك تستاهل تتعاش" في محطات المترو، كما افتتحت
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