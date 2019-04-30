انت الان تتابع نائب: أسعار تذاكر أمم إفريقيا تؤدي لعزوف المشجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل، مؤكدا أن الزيادة المبالغة في أسعار التذكرة لا تتناسب مع مشجع كرة القدم، يذهب إلى الملعب ليس فقط للترفيه، لكن للوقوف إلى جانب منتخب بلاده في بطولة هامة، وأن ارتفاع مستوى التذاكر يمكن أن يؤدي إلى العزوف عن الذهاب للتشجيع وهو مظهر لا نتمناه خاصة أن البطولة مقامة على أرضنا.

وطالب متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تكون التذاكر في متناول الشباب حتى يستطيع أن يشجع فريقه في الملعب، مضيفا أن معظم مشجعي كرة القدم المهتمين بالذهاب حتى أرض الملعب هم من الشباب الصغير، الذين لا تتناسب الأسعار المعلنة سواء لمباريات المنتخب المصري أو حتى لمباريات الفرق الأخرى، مع قدراتهم المادية.من

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