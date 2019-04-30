نائب: أسعار تذاكر أمم إفريقيا تؤدي لعزوف المشجعين

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مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل، مؤكدا أن الزيادة المبالغة في أسعار التذكرة لا تتناسب مع مشجع كرة القدم، يذهب إلى الملعب ليس فقط للترفيه، لكن للوقوف إلى جانب منتخب بلاده في بطولة هامة، وأن ارتفاع مستوى التذاكر يمكن أن يؤدي إلى العزوف عن الذهاب للتشجيع وهو مظهر لا نتمناه خاصة أن البطولة مقامة على أرضنا.
وطالب متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تكون التذاكر في متناول الشباب حتى يستطيع أن يشجع فريقه في الملعب، مضيفا أن معظم مشجعي كرة القدم المهتمين بالذهاب حتى أرض الملعب هم من الشباب الصغير، الذين لا تتناسب الأسعار المعلنة سواء لمباريات المنتخب المصري أو حتى لمباريات الفرق الأخرى، مع قدراتهم المادية.من
وطالب متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تكون التذاكر في متناول الشباب حتى يستطيع أن يشجع فريقه في الملعب، مضيفا أن معظم مشجعي كرة القدم المهتمين بالذهاب حتى أرض الملعب هم من الشباب الصغير، الذين لا تتناسب الأسعار المعلنة سواء لمباريات المنتخب المصري أو حتى لمباريات الفرق الأخرى، مع قدراتهم المادية.
من جانبه، أكد النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستناقش مع وزير الشباب، أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، لافتا إلى أن أسعار التذاكر فيها مغالاة كبيرة للغاية.
وطالب حسين، الوزير بالتدخل لتخفيض هذه الأسعار، التي ستؤدي إلى إحجام عدد كبير من الجمهور عن الحضور، مشيرا إلى أن غالبية الأسر حالتها متوسطة ولا تستطيع دفع سعر التذكرة.
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