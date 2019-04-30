شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يسلم «كرسي متحرك» لـ«مسنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتسليم كرسى متحرك لسيدة مسنة مقيمة بمركز دمنهور كانت قد تقدمت بطلب نظراً لظروفها المادية الصعبة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية مع المواطنين بنطاق المراكز والمديريات للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإيجاد حلول سريعة لمطالبهم .

خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذي التقى خلاله بعدد 42 مواطنًا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، في قاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة، حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري وإدارت الشؤون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة، ومسئولي المواقف، ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

وعرض كل مواطن خلال اللقاء مشاكلته ومطالبه، وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب، وأكد المحافظ أنه حريص على تفعيل التواصل بالموطنين والالتقاء بهم للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

وشدد «آمنة» على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تفعيل التلاحم بالمواطنين من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة .