شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تختتم التصفية النهائية لمسابقة الإخصائي المثالي على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، الثلاثاء، التصفية النهائية على مستوى الجمهورية لمسابقة الإخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة من خلال الموضوع المحوري «الاتحادات الطلابية وبناء الإنسان المصري»، والتي أقيمت في الفترة من 17 إلى 19 مارس الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال أحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن هذه المسابقة تهدف إلى رفع الكفايات المهنية للإخصائي الاجتماعي مسؤول الاتحادات الطلابية، وتفعيل دور الإخصائى مسؤول الاتحادات الطلابية في ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وإبراز دوره في رعاية ونمو القيادات الطلابية من أجل تحقيق التربية الديمقراطية، والتعرف على دوره في تفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية لتحقيق جوانب النمو المعرفي والمهاري والوجداني لدى القيادات الطلابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين الإخصائيين الاجتماعيين على مستوى المحافظات بما يسهم في رفع الكفايات النظرية والعملية وتحقيق التنمية المهنية المستدامة في عصر يتسم بالتغيير المتلاحق وسهولة المعلومات وسرعة الاتصالات.

Advertisements

وأضاف «موسي» أن هناك عدة معايير لتحكيم المسابقة من خلال إجراء المتسابق دراسة علمية ميدانية قابلة للتطبيق بما يتناسب وطبيعة المرحلة الدراسية التي يعمل بها الإخصائي الاجتماعي مسؤول الاتحاد وذلك من خلال اختيار إحدى المشكلات السلوكية التي تواجه الطلاب في المرحلة الدراسية التي يعمل بها وتحديد دور الاتحادات الطلابية في مواجهتها، أو اختيار إحدى القضايا المجتمعية التي يمر بها المجتمع ودور الاتحادات الطلابية في تنمية وعى الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة بتلك القضايا ودورهم في التعامل معها، وتتضمن الدراسة العناصر التالية، المقدمة، ومشكلة الدراسة، والأهداف، والأهمية، والمفاهيم، والتساؤلات أو الفروض، والإجراءات المنهجية، والعينة، والنتائج، والتوصيات، وأوجه الاستفادة ودورها في التصدي للمشكلات الميدانية.

وأوضح أنه تم تحكيم المسابقة من خلال لجان تحكيم من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات، وأن نتيجة تحكيم المسابقة للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية أسفرت عن فوز كلٍ من محمد عيد وهيب من محافظة دمياط بالمركز الأول، وغادة محمود محمد نعمت الله من محافظة الإسماعيلية بالمركز الثاني، وعمر فتحي خليفة محمد من محافظة قنا بالمركز الثالث، وسيد محمد مرسي من محافظة أسيوط بالمركز الرابع، وسوزان محمد محمود حامد من محافظة الغربية بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الإعدادية، فاز كلٍ من راوية عبدالمجيد محمد على من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وإيمان أبوالفتوح عبدالمقصود من محافظة القليوبية بالمركز الثاني، وهبة سعيد على حسين من محافظة السويس بالمركز الثالث، وهالة إسماعيل الصغير على من محافظة البحر الأحمر بالمركز الرابع، وشيماء رمضان على من محافظة الفيوم بالمركز الخامس.

بينما في المرحلة الثانوية، فاز كلٍ من وليد محمد عبدالحميد من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وداليا يوسف على الزواوي من محافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني، وأمل لطفي مغازي من محافظة البحيرة بالمركز الثالث، وهناء موريس أسعد مسعد من محافظة بني سويف بالمركز الرابع، وشريف رمضان محمد البقلي من محافظة الغربية بالمركز الخامس.