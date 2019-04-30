شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تستعد لشهر رمضان بإجراءات حازمة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، قراراً بحظر إقامة أي فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام، بالإضافة إلى حظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حفاظاً على حياة المواطنين، وتجنباً لإحداث أي تكدسات مرورية، مؤكدا على حق المواطن في الرصيف.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة الزينات الكهربائية بدون الحصول على التراخيص، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على المقاهي والمحال بأنواعها لعدم شغل الأرصفة بأي شكل، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.

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وقال «راشد» إن القرارات تأتى في إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم ضبطها، مشدداً على مواجهة أي مخالفة بحزم.

وطالب «راشد» بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطري والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات.

كما طالب المحافظ بمراجعة أماكن المساجد، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والعمل على إنارتها وتجميلها وعدم تواجد أي إشغالات أمامها أو حولها ورفع كفاءة الشوارع والطرقات ومراجعة أعمال النظافة والإنارة حتى تظهر المحافظة بالصورة اللائقة.

وأعلنت محافظة الجيزة منذ أيام ضوابط محددة لإقامة الخيم الرمضانية داخل المنشآت السياحية تأتى على رأسها الحصول على تصريح من الحي أو الوحدة المحلية المختصة بشرط مراعاة شروط وضوابط محددة تم وضعها حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.