شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«القومي للاتصالات».. «السكة الحديد» تغير رقم الخط الساخن لـ15047 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تغيير رقم الخط الساخن المختصر من 147 إلى 15047، وذلك بعد إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليماته بشأن إخلاء جميع الأرقام الثلاثية واستبدلها بأرقام خماسية.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم العمل بالرقم الجديد «15047» اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1/7/2019 .

وتؤكد الهيئة حرصها الدائم على التواصل مع جمهورها العريض وتلقي شكواهم ومقترحاتهم على الرقم الجديدن وذلك بهدف دراسة المقترحات والعمل على الاستفادة منها، وأيضاً تذليل الشكاوى وتوفير الحلول المناسبة لها .