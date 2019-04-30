شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. انخفاض أسعار اللحوم الحمراء لـ90 جنيهًا للكيلو في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة وبسبب مضاربات الجزارين وتسابقهم على انخفاض الأسعار، انخفض سعر الكيلوجرام من اللحوم الحمراء إلى 90 جنية العجالي، و80 جنية للحمه البقري، واستخدام الجزارين مكبرات الصوت المحملة على السيارات لدعوة المواطنين للشراء وسط تسابقهم على خفض الأسعار ..

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وقال وليد الصفناوي، احد الجزارين انه يتم شراء اللحوم الحية وزفها للمواطنين أمام المجازر ومحلات البيع قبل ذبحها وبيعها للمواطنين لإصباغ الثقة من المشتريين. مؤكدا ان عملية الشراء والبيع تحقق نسبة أرباح جيدة ولا تحقق خسارة .

ويقول محمد عدوي أمام، جزار، أنا أول من حارب الغلاء ونفذ تجربة البيع بأسعار مخفضة، من خلال شراء اللحوم الحية، وذبحها بالمجازر وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، تبدأ من 60 جنية للبقري، وتنتهي ب 90 جنية للعجالي .

من جانبه أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، رصد الانخفاض الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء بمدن وقري المحافظة، وطرح كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء الحية والمستوردة. استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك ..