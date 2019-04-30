شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق بمدينة نصر.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (المنطقة العاشرة- أرض الجولف- الفرسان- المدفعية- شباب المهندسين- رامو- رابعة الاستثماري)، وضعفها بالمنطقة السادسة، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد الأربعاء الموافق 1/5/2019، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتوصيل خط المياه الجديد قطر 1000 مم أسفل كوبري الجيش بالكيلو 4.5 طريق السويس.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.