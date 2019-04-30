شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 18 ألف طن قمحًا لصوامع الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت معدلات توريد القمح المصري موسم 2019 إلى صوامع الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حيث استقبلت كميات التوريد «18120» طن قمح منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الجاري.

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وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، أن صوامع بني عبيد وصلتها كمية 5406 أطنان، وصوامع ميت غمر 5152 طنا، وصوامع شربين بكمية 1681 طنا، وجميعها تابع للشركة القابضة للصوامع، كما جري استقبال القمح في موقعين تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا، وهما المنصورة ووصلتها كمية 3729، وبهرند بكمية 2149 طنا، وذلك بإجمالي كميات وصلت إلى 18120 طنا.

وأضاف «لم نستقبل القمح في الشون التابعة للبنك الزراعي المصري، وعددها 21 شونة حتى الآن وننتظر التعليمات الوزارية لفتحها» .

يذكر أن وزارة التموين حددت أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنيها للإردب وزن 150 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، ومبلغ 670 للإردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراطا، ومبلغ 685 جنيها للإردب لدرجة النقاوة 23.5 قيراط.