شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توجه تحية إلى عمال مصر في عيدهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جَّهت دار الإفتاء عبر وحدة الرسوم المتحركة التابعة لها، اليوم الثلاثاء، رسالةً إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، أكدت فيها أهمية ما يبذله العمال من جهد من أجل بناء الوطن وتقدمه.



وقالت الدار في فيديو «موشن جرافيك» أنتجته بهذه المناسبة-: «عمالَ مصرَ الأبرار، وسواعدَها الفتية، يا من تبذلون جهدكم ولا تبخلون على أوطانكم بأرواحكم.. أيها العاملون على البناء والعمران، أنتم أساس التنمية.. واليوم عيدٌ لكم، بل عيد لكل وطني يحب بلده ويحرص على تقدمها بالأعمال لا بالأقوال».

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وأكدت الدار أن سعي العمال في عمارة بلدهم هو جهادٌ في سبيل الله، وجِماعُ البِرِّ الذي يثابون عليه في الدنيا والآخرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».



واختتمت الدار الفيديو بقولها: «أنتم بناةُ الوطن، وصنَّاع الحضارة.. ومَعْقِدُ الأملِ في وصول بلادنا للمكانة التي تليق بتاريخها وأصالة شعبها».