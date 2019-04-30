شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب فوز معمل الرقابة علي الإنتاج الداجني بجائزة أفضل بحث علمي العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الدكتورة وفاء عمر مدير المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، أسباب فوز المعمل بجائزة الجمعية البيطرية المصرية للدواجن كأحسن بحث لخدمة صناعه الدواجن للعام الثاني على التوالي، لاكتشافه تصنيف عترة انفلونزا الطيور الجديدة ( H5N2) الناتجة من قطيع بط مسكوفي عمر 90 يوم، ومنها سرعة ودقة النتائج التي توصل إليها المعمل من خلال فحص وتحليل العينات من البط بالمنطقة المذكورة في الدقهلية.

وقالت وفاء حسن، لـ«المصري اليوم»، إنه تم التحليل المبدئي للعينه وعندما وجدت ايجابيه لأنفلونزا الطيور تم إرسال العينة للمعمل الرئيسي بالدقي لإجراء كافه التحاليل المخبرية الدقيقة والتي على اثرها تم اكتشاف العترة الجديدة وقد حصل البحث على الجائزة لتميز المضمون وعدم مطابقته لأي بحث اخر ولان اكتشاف العترة الجديدة سوف يسهم في مكافحه والقضاء على مرض انفلونزا الطيور في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سيف مدير المعمل الفرعي في جمصه،، وأحد أعضاء الفريق البحثي للبحث الفائز، لـ«المصري اليوم»،إن البحث تناول ما قام به المعمل المرجعي من اكتشاف ودراسة لمعزولة جديدة من انفلونزا الطيور ناتجة عن إعادة تركيب بين معزولتين حقليتين إحداهما شديدة الضراوة والأخرى منخفضة الضراوة في إحدى مزارع البط بالدقهلية.

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وأضاف «سيف»، إن العينات كانت ضمن عينات التقصي النشط لفحص القطعان قبل البيع والتداول والتي تم إرسالها للمعمل المرجعي بجمصة وتم تأكيد الفحص ودراسة المعزولة بالمعمل الرئيسي بالدقي، مشيرا إلى إشادة اللجنة العلمية والمحكمة للبحث بالمؤتمر بجودته وإنطباق كل شروط الجائزة عليه كونه أفضل بحث ضمن كل البحوث العلمية المعروضة بالمؤتمر.

وأكد مدير المعمل الفرعي في جمصة، أهمية استمرار عملية التقصي الوبائي والتعاون الفعال اليومي بين كل الجهات المعنية سواء بالهيئة وقطاع الطب الوقائي بها أو بمعهد بحوث الصحة الحيوانية والمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بالدقي وتواصل معامله الفرعية مع مديريات الطب البيطري من خلال منظومة تناغم رائعة لخدمة الثروة الحيوانية بكافة قطاعاتها.

يأتي ذلك بينما فاز الدكتور عبدالستار عرفه مدير الجودة ورئيس وحدة التحليل الجيني بدرع التكريم من الجمعيه البيطريه المصريه للدواجن.