السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال من الإسكندرية (بث مباشر)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى احتفال عيد العمال الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الإسكندرية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يكرم الرئيس عدداً من العمال والقيادات العمالية تقديراً منه للجهود على مدار السنوات الماضية لدفع عملية التنمية في جميع ربوع مصر.

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