شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ«مالك» و6 آخرين والمشدد 10 سنوات لـ3 في «الإضرار بالاقتصاد القومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك، و6 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 14 آخرين في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب».

صدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لإنهم في غضون عام 2015 حتى 24 سبتمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمان الأول حسن عز الدين يوسف هلال مالك، والثاني عبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن توليا مسؤولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتكب المتهمون جميعًا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.

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وانضم المتهمون من الثالث حتى الأخير إلى جماعة إرهابية، موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، ضبطت حسن مالك، وأجرت تفتيشًا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.

كما عثرت النيابة على مطبوعة تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد