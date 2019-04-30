شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تغادر إلى سويسرا الثلاثاء لحضور منتدى السياحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغادر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الثلاثاء، مطار القاهرة متوجهة إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات منتدى السياحة العالمى الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2019 في مدينة لوزيرن السويسرية، ويعقد هذا العام تحت عنوان «رأس المال البشري في عصر الابتكار الخلاق».

كانت وزيرة السياحة شاركت خلال الأسبوع الجاري في سوق السفر العربي في دبي، وعقدت مجموعة من اللقاءات مع شركة اكسبيديا، المتخصصة في مجال التسويق الالكتروني والتابعة لمجموعة اكسبيديا، والتى تعتبر واحدة من أكبر شركات السفر والحجز الالكترونى العالمية على الانترنت، في حضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وذلك لبحث سبل التعاون مع الشركة للترويج لمصر.

كما طلبت اعداد دراسة عن الاتجاهات الحديثة للمسافرين والسائحين من عملائهم حول العالم، من حيث الفئات العمرية والاهتمامات المختلف وما يبحثون عنه في رحلاتهم .

كما التقت مع مسؤولي شركة جوجل، وتم مناقشة سبل التعاون والاستفادة من برامج التدريب الرقمية التي تقدمها جوجل لتعزيز المهارات المختلفة، والذي كانت الوزيرة قد ناقشته مع مسئولي الشركة خلال لقائهم في منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الاردنية الهاشمية بداية الشهر الجاري.

وتم الاتفاق على قيام المسؤولين عن هذا البرنامج بالشركة بإعداد برامج خاصة لرفع كفاءة مهارات العاملين بقطاع السياحة.

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وأكدت المشاط أهمية مشاركة مصر في هذا المنتدى حيث يعتبر منصة جيدة وهامة لتبادل الخبرات والاهتمامات المشتركة نحو تحقيق نمو مستدام في قطاعات السفر والسياحة والضيافة على المستوى العالمي، لافتة إلى أن ذلك هو ما يتفق مع رؤية وزارة السياحة الحالية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، ومشيرة إلى أن سويسرا تعد من أهم الدول التي تشتهر بمدارسها وجامعاتها الفندقية .

وأوضحت الوزيرة أن جلسات المنتدى سترتكز بشكل أساسي على تعزيز أهمية الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة من خلال مناقشة النماذج الناجحة للحكومات وللشركات الناشئة للتحول الرقمى في السياحة، مشيرة إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة يعتبر أحد الركائز الأساسية في المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي، وهذا المحور من أهم أهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية القطاع

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة على هامش مشاركتها في هذا المنتدى بزيارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن والتى تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية في مجال الضيافة والسياحة على مستوى العالم، وذلك لبحث سبل التعاون لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة المصرى، كما ستعقد الوزيرة مجموعة من اللقاءات المهنية والإعلامية مع ممثلى الإعلام الدولى.

ويشارك في المنتدى الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب، والأستاذة آلاء قليقلة مستشارة الوزيرة للتحول الرقمى .

يحضر المنتدى هذا العام ما يزيد على 500 مشارك من وزراء وكبار رجال صناعة السياحة والمستثمرين، وصناع القرار والسياسات حول العالم، وبعض الأساتذة الأكاديميين، وعدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة من الشباب.

جدير بالذكر أن هذه هي الدورة السادسة للمنتدى الذي يعتبر المنصة التي يشارك فيها كبار صناع القرار على المستوى الدولي من الحكومة والأوساط الأكاديمية والمالية لمناقشة التحديات المستقبلية للدول مع الأجيال القادمة من الشباب.