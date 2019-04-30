شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: تفعيل المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر».. وفتح جميع مراكز التدريب أمام الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن تفعيل المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، وفتح جميع مراكز التدريب المهني للشباب، وخريجي الجامعات.

ووجه محافظ أسيوط التهنئة لجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجميع عمال مصر الأوفياء، بمناسبة الاحتفال السنوي، الذي نذكر فيه وبكل فخر دور عمال مصر الأوفياء في دفع عجلة التقدم إلى الأمام، واستكمال مشروعات التنمية من أجل رفعة وتقدم بلدنا الغالي مصر، لتحتل مصر مكانتها بين الأمم.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تعليماته بفتح جميع مراكز التدريب التابعة للقوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، وإدارة التعاون بالمحافظة، والتعليم الفني أمام الشباب، وخريجي الجامعات، والمدارس الفنية، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، لإكساب الشباب المهارات اللازمة لسوق العمل، وربط التعليم الفني بسوق العمل، من خلال التدريب العملي والميداني للشباب والطلاب على مختلف الحرف والمهن اليدوية، فضلاً عن تدريب الفتيات والسيدات المعيلات على بعض المهن، كالخياطة، والمشغولات اليدوية، وتصنيع الحلويات، والمأكولات، ومساعدتهن على فتح مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومبادرة «مشروعك» بالمراكز والأحياء.