شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الفلاحين يطالب بـ«خيم رمضانية» للفلاحين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بتنظيم حفلات وأمسيات رمضانية للفلاحين وأسرهم خلال شهر رمضان المعظم، وذلك عبر فروع الهيئة بكل محافظات مصر، للترويح عن المزارعين بعد صيام يوم طويل طوال الشهر الفضيل، خاصة أن رمضان هذا العام يأتي في موسم حصاد القمح وتخزينه، مما يعد عبئاً على الفلاحين والمزارعين الصائمين.

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واكد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن الحكومة عبر وزارة الثقافة تقدم عروضاً ترفيهية خلال رمضان لعدد من المواطنين لكنها تتجاهل الفلاح، ولا تدرجه ضمن تلك العروض الترفيهية التي تهون عليه مشقة العمل طوال الصيام، وهو أولي بحضور الخيم الرمضانية التي تقام بالمحافظات، للترويح عن نفسه وعن أسرته، مطالباً بتخصيص خيم للفلاحين بكل المحافظات، لتقديم فقرات استعراضية لهم ولأبنائهم، وذلك أسوة بالحفلات والأمسيات التي تقدمها وزارة الثقافة بعدد من الأماكن، كحديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، حيث تقدم فرقتا التنورة التراثية، وبني سويف للفنون الشعبية، عروضهما الفنية.

إضافة إلى حفلات الفنان أحمد الحجار وفرقته الموسيقية، وكذلك على المسرح الروماني بشارع المعز، تقدم فرقتا المصرية للموسيقى العربية، والوادي الجديد للفنون الشعبية عروضهما الفنية لرواد الشارع التاريخي، كما تقدم فرق الهيئة عروضها الفنية المميزة بالعديد من المواقع، حيث تقدم فرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية فقراتها بقصر ثقافة شبرا الخيمة، وأسوان للفنون الشعبية بنادي الصيد، وأسيوط للفنون الشعبية بنادي القاهرة الرياضى، وبورسعيد للفنون الشعبية بنادي نقابة المهندسين بـ6 أكتوبر، والغربية للفنون الشعبية بنادي الشمس.

وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الفلاحين وأسرهم أولى الناس بحضور تلك الفعاليات الترفيهية، لذلك يتوجب على الحكومة ووزارة الثقافة الإهتمام أكثر بالفلاحين وإدراجهم ضمن خطط الوزارة خلال شهر رمضان هذا العام.