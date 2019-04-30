شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يعلن التعاقد بشكل مبدئي مع التحالف الروسي المجري لتوريد 1300 عربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تلقى تكليف الرئيس السيسي، له خلال زيارته للصين، بالبدء الفوري في تطوير منظومة النقل بالإسكندرية، موضحًا أنه سيتم إعلان خطة تطوير النقل بالإسكندرية خلال أسبوعين قبل عيد الفطر لكونها العاصمة الثانية، ويجب أن تأخذ حقها في التطوير مثلها مثل القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية بالإسكندرية، بتكلفة 157 يورو.

وأضاف وزير النقل أن القطارات الستة الجديدة التي جرى التعاقد عليها مع الجانب الإسباني تأتي ضمن خطة تطوير أسطول السكة الحديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأوضح الوزير أن تطوير منظومة السكة الحديد يحتاج الكثير من العمل، قائلًا: «الفترات السابقة كانت تعتمد على محاولة (تعمير) القطارات الموجودة، لكن ذلك لم يُجْدِ، لذلك بدأنا في التعاقدات الجديدة».

وأشار إلى التعاقد بشكل مبدئي مع التحالف الروسي المجري لتوريد 1300 عربة، منوهًا بأن التعاقد النهائي سيتم عقب شهر رمضان المبارك، إلى جانب تسلم الجرارات الأمريكية خلال الشهرين المقبلين، بما يسهم في توفير خدمة أفضل للركاب.

وحول التزام الركاب بتعليمات وزارة النقل الجديدة خلال استقلال القطارات، قال الوزير: «المصريون أذكياء جدًا وفاهمين ان ده لمصلحتهم، والجمهور انضبط في دفع التذاكر، وهناك تجاوب كبير ومردود إيجابي من كل العاملين في قطاع النقل».

ووجّه وزير النقل رسالة إلى المواطنين، قائلًا: «أقول للمصريين: مبروك عليكم الصفقات والعقود الجديدة التي تدعم أسطول السكة الحديد، وسنعلن قريبًا عن خطط دعم مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع»، متابعًا: «أنتم صبرتم، وإن شاء الله ستجنون ثمار تعبكم وصبركم في مرافق جيدة من أجلكم».