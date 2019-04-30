شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من القائم بأعمال نقيب الصيادلة بشأن نتيجة انتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن نتيجة انتخابات التجديد النصفي التي أجرتها النقابة 16 أبريل الجاري ستعلن عقب استطلاع رأي اللجنة القضائية المشاركة في الإشراف على الانتخابات، وسيجري بعدها تسليم الأعضاء الفائزين مناصبهم، مؤكدًا أن المجلس مستمر في أداء عمله، وأنه لا صحة لإلغاء الانتخابات، ولكن تم تأجيلها في محافظتي السويس وأسيوط.

وأوضح مصدر بالنقابة أن سبب تأجيل انتخابات محافظتي أسيوط والسويس هو اعتراض الحي على إقامة الانتخابات بمقر النقابة، وقيام قوة أمنية بإغلاق المقر منعًا لإجراء أي انتخابات.

وأعلن مجلس نقابة الصيادلة عن تأجيل انتخابات التجديد النصفي بمحافظتي أسيوط والسويس لأسباب خارجة عن إرادة المجلس والنقابة، مؤكدًا أن القانون والأحكام القضائية التي حصل عليها يكفلان له الحق في القيام بدوره، موضحًا أن المجلس يبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات في أقرب وقت ممكن.