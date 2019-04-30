شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الأخير.. مكبرات صوت لدعوة المواطنين للمشاركة بـ«100 مليون صحة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لجأ القائمون على مبادرة «100 مليون صحة»، في المنيا، الثلاثاء، لاستخدام مكبرات الصوت لدعوة المواطنين للحضور لتوقيع الكشف الطبي عليهم، مؤكدين أنه اليوم الأخير للمبادرة.
وناشد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، المواطنين للحضور لإجراء المسح الطبي قبل انتهاء الفترة المحددة.
تستهدف المبادرة في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفا و560 مواطنا من فوق الـ18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.
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