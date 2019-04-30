شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 585 سجيناً بمناسبة عيد تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن «585» من نزلاء السجون بالعفو والإفراج الشرطى، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 192/ 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.

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وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على «67» نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 518 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج، عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.