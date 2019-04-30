شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا.. والقاهرة 38 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، ليسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على الوجه البحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 38

طنطا 20 37

دمنهور 20 36

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 31

مطروح 17 26

السلوم 16 24

سيوة 20 36

بورسعيد 20 27

دمياط 20 28

الزقازيق 22 39

الاسماعيلية 18 39

السويس 20 37

العريش 19 31

رفح 19 32

رأس سدر 21 37

نخل 14 36

نويبع 24 36

طابا 20 35

كاترين 14 31

الطور 21 36

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 38

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 39

بنى سويف 20 39

المنيا 19 40

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 21 41

أسوان 22 41

أبوسمبل 24 40

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 21 34

ابو رماد 21 32

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30