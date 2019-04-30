ننشر جدول امتحانات هندسة جامعة القاهرة (نهاية العام)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019، مرحلة البكالوريوس نظام الفصلين الدراسيين، والتي من المقرر أن تبدأ 9 مايو المقبل، وتستمر حتى 3 يونيو.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، انطلاق امتحانات نهاية العام، في مختلف الجامعات الحكومية، في الأول من يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يونيو 2019، أي ثلاثة أسابيع تختلف حسب كل كلية.

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