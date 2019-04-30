غدًا.. قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، غدًا الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المناطق تشمل: المنطقة العاشرة - أرض الجولف - الفرسان - المدفعية - شباب المهندسين - رامو - رابعة الاستثماري، وضعفها بالمنطقة السادسة، ابتداءً من الساعة 10 صباح غد وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم؛ لتوصيل خط المياه الجديد قطر 1000 مم أسفل كوبري الجيش بالكيلو 4.5 طريق السويس.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبيرها سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.