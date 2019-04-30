مجلس الوزراء يستعرض جهود تقنين أوضاع الكنائس - انفوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدد 2 إنفوجراف، سلط من خلالهما الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف تقنين أوضاع الكنائس بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين وتأكيدًا على التعايش المشترك لجميع المواطنين والتزامًا في الوقت نفسه بما نص عليه الدستور المصري، وهو ما أكده رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018‏ "أخرجنا قانون بناء الكنائس في مصر، وأصبحت الدولة لأول مرة معنية ببناء الكنائس لمواطنيها لأنهم لديهم الحق في ‏العبادة كما يعبد الجميع‏".

وجاء في الإنفوجراف، أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون، بعد التأكد من توافر عدة شروط أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

Advertisements

وأوضح إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏أسفرت حتى الآن، عن توفيق أوضاع 512 كنيسة، فضلاً عن توفيق أوضاع 352 مبنى، بالإضافة إلى 30 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم توفيق أوضاعه حتى الآن 894‏ كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية.