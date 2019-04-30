غدًا.. "القومي للمرأة" يشارك في الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تشارك الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، غدًا الأربعاء، في فعاليات مؤتمر الدورة العادية الـ64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، التي انطلقت في مدينة شرم الشيخ منذ 24 أبريل الماضي، وتستمر حتى 14 مايو المقبل، بحضور عدد من ممثلي الدول الأفريقية المعنية بشؤون المرأة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، من المقرر أن ينظم المجلس القومي للمرأة لقاءً جانبيًا غدًا، بعنوان:"المرأة المصرية أصل الحكاية"، يستعرض خلاله أبرز محطات المرأة المصرية في العصر الحديث ومشاركة أهم قصص النجاح والدروس المستفادة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، كما يركز اللقاء على موضوعات مثل: دور القيادات النسائية والرائدت الريفيات فى إحداث تغير إيجابى داخل مجتمعاتهن، وتمكين النساء ذوات الاحتياجات الخاصة.

و تلقي الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء كلمة توضح فيها دور القيادة السياسية فى دعم ومساندة المرأة المصرية، و إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز حاليًا نحو النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتدعيم مشاركتها فى الحياة السياسية.

كما تلقي السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، كلمة خلال اللقاء بعنوان: "دور الرائدات والقيادات الطبيعية في تغير المجتمع"، والدكتورة هبه هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة تلقى كلمة حول:" النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في مصر".