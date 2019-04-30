برلماني: صقور الشرطة يستحقون التحية لمواجهتهم مافيا السلع الفاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بالتعاون الوثيق، بين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والنجاح الكبير الذي تحقق في مواجهة مافيا السلع مجهولة المصدر والفاسدة والقبض على منعدمي الضمير الذين يبحثون عن كسب الملايين من الجنيهات من المال الحرام من صفقاتهم المشبوهة والتي تؤدي إلى حصد أرواح الأبرياء من المواطنين.

ووجه "مسعود"، في بيان، الثلاثاء، تحية لأبطال وصقور شرطة التموين ومفتشي التموين، على حملاتهم الرقابية على الأسواق لمراقبتها وضبطها وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 126 طن أسماك مجمدة ومملحة ومُدخنة غير صالحة للاستهلاك من بينها 96 طن أسماك مدخنة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية.