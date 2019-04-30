القبض على مسئولين بالإسماعيلية لتواطؤهما مع آخرين في بناء عقارات مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على اثنين من مسئولي المحليات بالإسماعيلية، لقيامهما بالتواطؤ مع بعض الأشخاص، وتمكينهم من بناء عقارات على أراضي زراعية بدون ترخيص.

وردت معلومات لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام "مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب سابقاً وحالياً مدير الإدارة الهندسية بحي ثاني الإسماعيلية"، وآخر "موظف" بالوحدة المحلية لقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب؛ لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والتوطؤ مع 5 أشخاص "محددين".

واوضحت التحريات بتمكينهم من بناء عقارات سكنية وهناجر على أراضي زراعية بدون ترخيص وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بتقرير لجنة المعاينة المشكلة من مركز ومدينة القنطرة غرب، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.