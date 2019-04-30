طلبوا فدية نصف مليون.. الداخلية تحرر تاجر من الخطف بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫حرر قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تاجر موبيليا اختطفه 7 أشخاص بمعاونه ربة منزل، وطلبوا فدية نصف مليون مقابل إطلاق سراحه في أكتوبر بسبب خلافات مالية سابقة مع والد أحد المتهمين.

تلقت أجهزة الأمن بقسم ثالث أكتوبر بلاغا من طالبين مقيمان بالغربية، بسابقة تعرف أحدهما وشقيق الآخر (تاجر موبيليا – 22 سنة مُقيم بطنطا بالغربية) منذ بضعة أيام على إحدى الفتيات من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتقابلهما معها أمس بمقهى بالحي السابع بدائرة القسم .

واتفقت معهما على حضور حفل عُرس خاص بأحد معارفها واستقلوا سيارة ملاكي قامت بطلبها من إحدى شركات نقل الركاب، وأثناء سيرهم فوجئوا بسيارة ملاكي الفيوم ترجل منها أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء.

وقاموا بإنزال السائق والفتاة من السيارة واستقلوها صحبتهما وقام أحدهم بقيادتها وسلكوا طريق وصلة دهشور الجنوبية باتجاه طريق الفيوم إلا أن السيارة تعطلت وترجل منها الجناة لفحصها وأثناء ذلك غافلهم المُبلغ الأول وفر هارباً (تاركاً هاتفه المحمول) في حين بقى بصحبتهم شقيق المُبلغ الثاني، وتلقى الأخير (شقيق المجنى عليه) اتصال هاتفي من رقم الهاتف الخاص بالفتاة أبلغه خلاله مجهول باحتجازه لشقيقه لسابقة قيام والدهما بالنصب عليه وطلب منه دفع مبلغ مالي قدره (500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحه.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (7 أشخاص وربة منزل وجميعهم مُقيمين أطسا الفيوم ).

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم أمكن ضبطهم بمسكن أحدهم وبصحبتهم المجني عليه وبحوزتهم (فرد خرطوش، سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيلياً وأضاف أحدهم بوجود خلافات مالية بين والده ووالد المُختطف لقيام الأخير بالنصب عليه منذ عامين والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه مقابل تسفير عمالة للخارج وأنه استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.