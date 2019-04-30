قضايا الدولة تهني الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: يهنئ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بعيد العمال. وجاء في نص التهنئة: "ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا العزيزة أعيادها وانتصاراتها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية". صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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