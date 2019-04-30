ضبط شخص صرف 57 ألف جنيه معاش شقيقة زوجته المتوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط (مندوب مبيعات)، مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية، لقيامه بالاستيلاء على المال العام المتمثل في صرف معاش مستحق لشقيقة زوجته دون وجه حق خلال الفترة من (2013 حتى 2017) بإجمالي مبلغ 57 ألف و357 جنيه، وعدم الإبلاغ عن واقعة الوفاة منذ عام 2013، والاستمرار في صرف المعاش بالمخالفة للقانون.
بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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