‏‫سقوط عنصر إجرامي بحوزته 127 لفافة هيروين بالمنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 127 لفافة هيروين قبل ترويجها على المدمنين بمنطقة المنيب.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية =، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقات ، سلاح بدون ترخيص ، مخدرات") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة المنيب بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 127 لفافة لمخدر الهيروين، 13 قطعة لذات المخدر وزنت جميعها 250 جرام ، مبلغ مالي ، هاتف محمول، ميزان حساس ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الحساس لإعداد لفافات مخدر الهيروين تمهيداً للبيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.